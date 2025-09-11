نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إريكسن ينتقل إلى الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فولفسبورغ، سادس الدوري الألماني لكرة القدم، عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن لمدة عامين حتى صيف 2027 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال المخضرم إريكسن (33 عامًا)، في بيان للنادي: «أتطلع بشوق لهذه المغامرة الجديدة. أنا مقتنع بقدرتنا على تحقيق إنجازات معًا في فولفسبورغ. وجود العديد من الوجوه المألوفة من المنتخب الدنماركي في الفريق يجعلني مهتمًا جدًا بالانضمام إلى فولفسبورغ».

ويضم فولفسبورغ 3 لاعبين دنماركيين هم: المدافع يواكيم مايهلي، والمهاجمان أندرياس سكوف أولسن ويوناس ويند.

ويُعد إريكسن أكثر اللاعبين الدنماركيين مشاركة مع منتخب بلاده برصيد 144 مباراة (46 هدفًا). في 12 يونيو (حزيران) 2021، وخلال أول مباراة للدنمارك في كأس أوروبا ضد فنلندا، تعرض لسكتة قلبية في الدقيقة 43، وسقط أرضًا أثناء المباراة.

وكان إريكسن وقتها يلعب في صفوف إنتر ميلان، واضطر إلى إنهاء عقده ومغادرة إيطاليا لأنه كان يرتدي جهاز مزيل الرجفان منذ مرضه، وهو جهاز يُمنع استخدامه في إيطاليا.

وانتقل إريكسن إلى اللعب في إنجلترا وتحديدًا مع برنتفورد في نهاية يناير (كانون الثاني) 2022، وعاد إلى الملاعب في نهاية فبراير (شباط)، بعد أكثر من 8 أشهر من إصابته بنوبة قلبية.

ووقّع اللاعب السابق لأياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي في صيف العام ذاته عقدًا مع مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات حيث انتهى في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

