نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان على موهبة أياكس الهولندي الشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد دائرة المنافسة الشرسة على التوقيع مع المدافع الهولندي الشاب آرون باومان (18 عامًا) لاعب أياكس أمستردام، حسب تقرير موقع Teamtalk.

باومان، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الهولندية، جذب أنظار كبار أندية أوروبا بفضل أدائه المتوازن بين القوة الدفاعية والمهارات الفنية، مما جعله هدفًا مرغوبًا قبل بدء موسم الانتقالات المقبل.

اللاعب الشاب يتمتع بسرعة استثنائية ورؤية لعب متقدمة لعمره، ويُتوقع أن يكون إضافة قوية لأي فريق يسعى لتدعيم خط الدفاع بشكل مستقبلي.

المنافسة على باومان ليست فقط بين الريدز والشياطين الحمر، بل هناك اهتمام من أندية أخرى كبرى تتابع تطوره عن كثب.

هل ستتمكن أندية الدوري الإنجليزي من حسم الصفقة، أم سيبقى نجم أياكس في هولندا لمواصلة تألقه؟