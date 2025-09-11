الرياضة

موعد مباراة الشباب ضد الحزم في دوري روشن والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

موعد مباراة الشباب ضد الحزم في دوري روشن والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الحزم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره فريق الحزم غدا يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد الحزم

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والحزم مساء الجمعة في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:35 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والحزم

ثمانية 2

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.
 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا