موعد مباراة الشباب ضد الحزم في دوري روشن والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره فريق الحزم غدا يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الشباب ضد الحزم
وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والحزم مساء الجمعة في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:35 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الشباب والحزم
ثمانية 2
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.