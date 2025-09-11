نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك يهزم المعادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره المعادي، بنتيجة 24 - 18 في المباراة التي جمعت الفريقين بدوري المحترفين لكرة اليد على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء.

ونجح الزمالك في التقدم على منافسه في الشوط الأول بنتيجة 12 - 8 ثم واصل الكوماندوز تفوقهم في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 24 - 18.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة غدًا أمام الترسانة على صالة عبدالرحمن فوزي بالقلعة البيضاء.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من:

حسن يسري رئيسًا للجهاز

فرانك موريس مديرًا فنيًا

محمد عبدالسلام ريشة مدربًا مساعدًا

محمد رمضان هتلر مدربًا

أحمد خشبة مديرًا إداريًا

دكتور محمد أشرف طبيبًا للفريق

أحمد صلاح مدربًا للأحمال

شريف حسين أخصائي تدليك

محمد علي مسؤولًا للمهمات