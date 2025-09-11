نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد دعبس يعلن عن إنشاء نادي مودرن سبورت دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، عن تأسيس نادٍ رياضي جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم "مودرن سبورت دبي"، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع الدولي في مجال الاستثمار الرياضي وكرة القدم.

وأكد دعبس، أن الفريق الجديد سيبدأ مشواره في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي، على أن يخوض مباراته الرسمية الأولى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وأوضح رئيس النادي أن هذه الخطوة تمثل بداية لخطة توسع طموحة تشمل عدة دول.

وتابع أن نادي مودرن سبورت يسعى إلى التواجد في مختلف أنحاء العالم، ونبدأ هذه المرحلة من الإمارات، ثم ننتقل إلى نيجيريا، على أن تشمل المرحلة المقبلة التوسع في قارة أوروبا، وتحديدًا في جمهورية إيرلندا.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية نادي مودرن سبورت لتأسيس بنية رياضية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، والمساهمة في تطوير المواهب الكروية والاستثمار في البنية التحتية الرياضية.

