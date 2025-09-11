نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي والاتحاد الليبي يتنافسان على ضم الموهبة النيجيرية كليمنت إيكنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت ثلاثة أندية إفريقية في منافسة قوية للحصول على خدمات النجم الصاعد الدولي النيجيري كليمنت إيكنا خلال فترة الانتقالات الحالية.

الأندية المشاركة في هذا الصراع هي الترجي التونسي، وكيزر تشيفز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى الاتحاد الليبي.

ويعتبر إيكنّا من أبرز المواهب الصاعدة في القارة، حيث أظهر أداءً مميزًا مع منتخب بلاده في الفئات العمرية المختلفة، ما جعله هدفًا مرغوبًا من قبل عدة أندية تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين شباب قادرين على صناعة الفارق.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل العروض المالية أو توقيت انتقال اللاعب المحتمل، لكن التوقعات تشير إلى أن المنافسة بين الأندية الثلاثة ستكون محتدمة خلال الفترة المقبلة.