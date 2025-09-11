نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هامبورغ يملك خيار شراء فابيو فييرا من آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية أن نادي هامبورغ الألماني يملك خيار تحويل إعارة لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا من نادي آرسنال الإنجليزي إلى صفقة انتقال دائم، مقابل مبلغ قدره 20 مليون يورو (ما يعادل 17.3 مليون جنيه إسترليني).

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، عبر موقع "Goal"، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا انضم إلى هامبورغ على سبيل الإعارة، ويتضمن عقده بندًا يسمح للنادي الألماني بشرائه بشكل نهائي في حال قرر تفعيل البند.

وكان فييرا قد عانى من قلة دقائق اللعب مع آرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا، ويسعى لإعادة إحياء مسيرته عبر تجربة جديدة في الدوري الألماني. ومن المتوقع أن يراقب هامبورغ أداء اللاعب خلال الموسم الجاري قبل اتخاذ قرار بشأن تفعيل خيار الشراء.