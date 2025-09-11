الرياضة

فيريرا يؤجل حسم بديل الونش أمام المصري

0 نشر
0 تبليغ

فيريرا يؤجل حسم بديل الونش أمام المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يؤجل حسم بديل الونش أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي جمال الغندور على عدم حسم البلجيكي فيريرا المدير الفني للزمالك لمسألة تحديد بديل محمود حمدي الونش خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "فيريرا قام خلال مران اليوم بتجربة المغربي صلاح مصدق بجوار حسام عبد المجيد ثم قام بتجربة محمد إسماعيل بجوار حسام عبد المجيد في ظل غياب الونش بسبب الإيقاف".

وأضاف: "المدرب قرر تأجيل حسم قراراه لتدريبات غدًا خصوصا أن الثنائي مستواهم الفني متقارب بشكل كبير".
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا