نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: أحمد سامي يضع مباراة فاركو "منعطف" في مسيرته مع الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي جمال الغندور من مصدر، أن المدرب أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، يضع مباراة فاركو في الجولة السادسة من دوري نايل، كمنعطف أخير في مسيرته مع زعيم الثغر.

ستاد المحور: أحمد سامي يضع مباراة فاركو "منعطف" في مسيرته مع الاتحاد السكندري

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور، إن الأزمة المالية التي يمر بها نادي الاتحاد السكندري وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية، وكذلك عدم التعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى تذبذب نتائج الفريق في أول جولات الدوري جعلت المدرب أحمد سامي يضع مباراة فاركو "كفيصل" في مسيرته مع الفريق.

وشدد، المدرب كان يرغب في الرحيل عقب الخسارة التي تلقاها الاتحاد السكندري أمام إنبي بثلاثية نظيفة، وعقد جلسة مع إدارة النادي وطلب الرحيل ولكنهم تمسكوا بالمدرب واستمراره على رأس الجهاز الفني.

وأكد، المدرب حاليًا بعد العديد من الأزمات داخل النادي وضع مباراة فاركو بمثابة الحسم له في مستقبله مع الفريق، وحال لم يحقق الفريق نتيجة إيجابية أمام فاركو سيرحل سامي عن تدريب زعيم الثغر.