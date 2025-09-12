نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واندا ميتروبوليتانو" يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات من المقرر أن يستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد وهو ملعب فريق أتلتيكو أيضًا، المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا 2027.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الملعب اليوم الخميس ليستضيف المباراة التي كان من المقرر أن يستضيفها ملعب "سان سيرو" في ميلانو الإيطالية.

وسبق لميتروبوليتانو الذي افتتح عام 2017 أن أستضاف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 حينما تغلب ليفربول على توتنهام 2-0.

كما قرر المكتب التنفيذي لـ (يويفا) أن تستضيف بولندا نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 للسيدات في الملعب الوطني في العاصمة وارسو.

وكان الاتحاد الإسباني قد اختار ملعب أتلتيكو ليكون مرشحا لاستضافة نهائي 2027 إلى جانب الملعب الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان، فيما استبعد (يويفا) ملعب سان سيرو العام الماضي رغم أنه منح مدينة ميلان الإيطالية مزيدا من الوقت لاستكمال الشروط اللازمة لاستضافة المباراة.

وكان (يويفا) يرغب في أن يثبت ميلان أن الملعب المسمى أيضا بـ "جوزيبي مياتزا" سيكون جاهزا في الفترة التي تشهد بعض أعمال التطوير به بين افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 ومباريات أمم أوروبا 2032 والتي ستستضيفها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا.

وسيستضيف ملعب أتلتيكو النهائي للمرة الثانية منذ أن استضاف ملعب "سانتياجو برنابيو" الخاص بريال مدريد النهائي للمرة الأخيرة عام.2010