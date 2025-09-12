نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دافيد ألابا يرفض فسخ عقده مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إسبانية أن رئيس ​ريال مدريد​، فلورنتينو بيريز، عرض على المدافع النمساوي دافيد ألابا فسخ عقده بالتراضي مقابل نصف راتبه المتبقي، غير أن اللاعب رفض هذا المقترح مفضّلًا الاستمرار حتى نهاية عقده.

دافيد ألابا يرفض فسخ عقده مع ريال مدريد

ألابا، البالغ 33 عامًا، خرج من حسابات المدرب تشابي ألونسو، خاصة مع معاناته من إصابات متكررة في الركبة وتراجع قيمته السوقية، ما قلّل من فرص انتقاله إلى نادٍ أوروبي كبير.

وتشير التوقعات إلى أن مستقبله قد يكون في الدوري السعودي للمحترفين، فيما سيغادر معه الألماني أنطونيو روديجير.