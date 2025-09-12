نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مارسيليا ولوريان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا مع نظيره لوريان مساء اليوم الجمعة 12-9-2025 على ملعب "فيلودروم"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي.

ويحتل مارسيليا المركز العاشر برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاءين، فيما يحتل فريق لوريان المركز الخامس عشر برصيد بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة مارسيليا ضد لوريان في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مارسيليا ضد لوريان اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا ضد لوريان في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة مارسيليا ضد لوريان مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق محمد المبروكي.

