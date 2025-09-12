نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يترقب التعاقد مع موهبة برشلونة الشابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي النصر السعودي على خط المفاوضات لضم الإسباني مارك بيرنال، موهبة برشلونة الصاعدة، في خطوة يسعى من خلالها لتعزيز صفوفه رغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية رسميًا.

وكان "العالمي" قد أنهى الميركاتو الصيفي دون التعاقد مع أي لاعب أجنبي في فئة المواليد، إلا أن اللوائح تمنح الأندية السعودية حق تسجيل اللاعبين الأجانب تحت هذه الفئة حتى يوم 23 سبتمبر الجاري، أي بعد نحو أسبوعين من غلق باب الانتقالات.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية أن إدارة النصر وضعت بيرنال ضمن أولوياتها، مستفيدة من الاستثناء الخاص بفئة المواليد، في محاولة لخطف واحد من أبرز المواهب الواعدة في إسبانيا.

مارك بيرنال، صاحب الـ18 عامًا، يُعد من الأسماء البارزة داخل أكاديمية برشلونة، حيث تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2024 وهو في سن الـ17 فقط، وهو ما يعكس ثقة النادي الكتالوني في قدراته الفنية.

ورغم صغر سنه، شارك بيرنال في 3 مباريات مع الفريق الأول للبارسا، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تسجيل أو صناعة أي هدف، في ظل المنافسة القوية داخل تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.

يسعى النصر إلى استغلال هذه الفرصة من أجل ضم موهبة أوروبية شابة قد تشكل إضافة فنية كبيرة للفريق مستقبلًا، خاصة أن التعاقد مع لاعب من مدرسة برشلونة يمنح الفريق قيمة فنية وتسويقية مضاعفة.