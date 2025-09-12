نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من آرني سلوت قبل مواجهة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإنجليزية إلى ملعب تيرف مور، الذي يستضيف يوم الأحد 14 سبتمبر، مواجهة ليفربول ضد بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

سلوت يعلق على صفقة إيزاك وإمكانية مشاركته أساسيًا

المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن أبرز الملفات، مؤكدًا سعادته الكبيرة بضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك. وقال: "أكثر ما أسعدني في سوق الانتقالات هو إنجاز صفقة إيزاك، ريتشارد والإدارة عملوا بجهد كبير لإتمامها، وهذا أمر جيد للنادي والجماهير، وكذلك لي شخصيًا."

وحول إمكانية مشاركة إيزاك أساسيًا أمام بيرنلي، أضاف: "لا تتوقعوا أن يلعب 90 دقيقة في الأسابيع القادمة. تحدثت معه أكثر من مرة خلال فترة التوقف الدولي، نحن تعاقدنا معه من أجل جودته وأنا واثق من إمكانياته."

عن صفقة مارك جويهي

وبشأن عدم إتمام التعاقد مع مارك جويهي، أوضح المدرب الهولندي: "كنا قريبين جدًا من ضمه، ومن السخيف أن أنكر ذلك، نأمل أن نتمكن من التعاقد معه مستقبلًا."

موقف هارفي إيليوت

كما تطرق سلوت إلى وضع هارفي إيليوت، الذي لم يشارك كثيرًا منذ بداية الموسم، قائلًا: "صحيح أنه لم يحصل على دقائق كافية، لكن ما يميزه هو عقليته الصحيحة حتى لو شارك لعشر دقائق فقط. عندما نفوز بالدوري الجميع يتحدث عن صلاح وفيرجيل، لكن لاعبين مثل هارفي كانوا مهمين أيضًا."

وعن قائمة الفريق أمام بيرنلي، أكد المدرب غياب لاعب الوسط كيرتس جونز بسبب الإصابة.

واختتم سلوت حديثه بالتعليق على استبعاد فيدريكو كييزا من قائمة دوري أبطال أوروبا: "لم يكن سعيدًا بالقرار، وكان من الصعب أن أخبره بذلك، لكنه أكد لي أنه سيكون حاضرًا بقوة لمساعدة الفريق في الدوري والكؤوس."