ليست المرة الأولى.. «الكوكي» يواجه الزمالك بذكريات التفوق على «فيريرا» البرتغالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز في الوطن العربي.

ليست المرة الأولى

تعتبر مواجهة المدير الفني التونسي لفريق المصري البورسعيدي نبيل الكوكي، ليست الأولى أمام فريق الزمالك، بل سبق أن تقابل في مباراتين سابقتين.

جاءت مواجهات الكوكي أمام الزمالك في دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، وذلك عندما كان الكوكي على رأس القيادة الفنية لفريق شباب بلوزداد الجزائري.

كانت المواجهة الأولى في ستاد القاهرة، وانتهت بفوز فريق بلوزداد بهدف نظيف، قبل الفوز أيضًا في مباراة العودة من دور المجموعات بثنائية نظيفة على ملعب 5 جُوِيلِيَّة بالجزائر.

تفوق الكوكي المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري في ذلك الوقت على نظيره البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك القادم.

وللمرة الأولى يتقابل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أمام التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

قمة الجولة السادسة

تعد مباراة الغد بين الزمالك ونظيره فريق المصري البورسعيدي بمثابة قمة الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يحتل المصري البورسعيدي صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فريق الزمالك في المرتبة الثانية من الجدول برصيد 10 نقاط.