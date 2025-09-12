نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح ضد الاتحاد في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق الفتح اليوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الجاري في لقاء هام بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الفتح ضد الاتحاد
وتنطلق صافرة بداية مباراة الفتح ضد الاتحاد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد
ثمانية 1
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.