الرياضة

تشكيل الاتحاد السكندرى أمام فاركو

0 نشر
0 تبليغ

تشكيل الاتحاد السكندرى أمام فاركو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن تشكيل فريقه أمام فاركو فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالآتى:

  • حراسة المرمى: صبحى سليمان.
  • خط الدفاع: أحمد محمود، عبد الغنى محمد، محمود شبانه، عمرو صالح.
  • خط الوسط: محمد تونى، كناريا، هشام بلحه، أحمد عيد، كريم الديب.
  • خط الهجوم: فادى فريد.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: جنش، مصطفى ابراهيم، عمرو جمعه، فافيور اكيم، ابو بكر ليادى، ناصر ناصر، جون ايبوكا، نور علاء، اسلام سمير.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا