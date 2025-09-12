نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكلاند سيتي يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز بطل قارة إفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ووصلت بعثة أوكلاند إلى القاهرة قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي التي خاضت فيها معسكرا لمدة ٣ أيام قبل الوصول إلى مصر استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وكان في استقبال البعثة اللواء هشام زيد مدير مباريات نادي بيراميدز ومندوبي النادي لإنهاء إجراءات دخول البعثة النيوزيلندية وتأمينها حتى الوصول إلى فندق إقامتها.

وأبدت البعثة النيوزيلندية سعادتها البالغة بالاستقبال الحافل من جانب بيراميدز وإنهاء إجراءات دخولها إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن، حيث اكتفى الفريق بأن يخوض مرانا وحيدا مساء السبت باستاد الدفاع الجوي استعدادا للمباراة.

