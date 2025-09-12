نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. عمرو وردة يعود إلى لاريسا اليوناني في صفقة انتقال حر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لاريسا اليوناني رسميًا تعاقده مع المصري عمرو وردة، لمدة موسم واحد، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي أتروميتوس في يونيو الماضي.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي، أن عودة وردة إلى لاريسا تمثل إضافة مهمة للفريق، خاصة وأن اللاعب سبق له تمثيل النادي في فترة سابقة وترك خلالها بصمة واضحة.

ويمتلك وردة البالغ من العمر 30 عامًا، مسيرة طويلة في الملاعب اليونانية، حيث لعب لعدة أندية أبرزها باوك، أتروميتوس، لاريسا، وفولوس، قبل أن يخوض تجارب خارجية في الدوري القبرصي ثم مع الرجاء المغربي، ليعود مجددًا إلى اليونان عبر بوابة بانسيرياكوس، ثم أتروميتوس الموسم الماضي.

وبهذه الخطوة، يستعيد لاريسا واحدًا من أبرز لاعبيه السابقين، في محاولة لتعزيز صفوفه بخبرات وردة في المنافسات المحلية خلال الموسم الجديد.