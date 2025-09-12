نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة ريال سوسيداد غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عدة غيابات بارزة، حيث يفتقد الميرينجي جهود جود بيلينجهام، إندريك، فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا، وأنطونيو روديجير بسبب الإصابة.

وفي المقابل، استدعى ألونسو الحارس الشاب سيرجي ميستري من الفريق الرديف، ليعزز من خياراته في مركز حراسة المرمى.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجي ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ترينت ألكسندر أرنولد – أسينسيو – فران جارسيا – هويسين – دافيد ألابا – كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو جوس – جونزالو جارسيا – إبراهيم دياز – ماستانتونو.