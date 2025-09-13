نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والمصري في قمة الجولة السادسة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي غدًا السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، في لقاء يُتوقع أن يشهد صراعًا كبيرًا على الفوز ونقاط المباراة الثلاث،

وتنقل قناة أون سبورت المباراة مع ستوديو تحليلي لمناقشة مجرياتها.

يختتم الزمالك تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا للقاء، حيث ركز البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني، على وضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة وادي دجلة الأخيرة، لتجنب تكرارها أمام المصري.

يدخل الزمالك اللقاء محتلًا المركز الثاني برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، حقق خلالها الفوز في ثلاث وتعادل في واحدة وخسر مباراة، بينما يتصدر المصري البورسعيدي جدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد ثلاث انتصارات وتعادلين بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي.

ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي الونش، أحمد ربيع، ومحمد شحاتة، حيث تم إيقاف الونش ثلاث مباريات بعد الطرد المباشر في لقاء وادي دجلة، بينما يغيب ربيع وشحاتة للتأهيل من الإصابات، مع حرص فيريرا على عدم المجازفة بأي لاعب إلا عند الجاهزية الكاملة.