موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بحثًا عن فوز يعيد الفريق السماوي لعهد التألق.

وفي إطار التحضير للمواجهة المرتقبة، طلب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، تسجيلات فيديو لمباريات أوكلاند سيتي لتحليل أداء الفريق ومعرفة أبرز نقاط القوة والضعف، ودراسة مفاتيح لعبه بدقة قبل اللقاء.

وتعد المباراة من أبرز مواجهات افتتاح النسخة الأولى من كأس الإنتركونتيننتال بصيغتها الجديدة، حيث تجمع أبطال القارات، وتُقام لأول مرة في مصر، ما يعكس مكانة الكرة المصرية على الساحة العالمية.

ومن المقرر أن تصل بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة اليوم الجمعة، على أن تقيم في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ويخوض الفريق مرانه الوحيد غدًا على ملعب الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء المرتقب بعد أقل من 24 ساعة من التدريب.