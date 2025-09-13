نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب نجم برشلونة عن تدريبات الفريق يثير الشكوك حول مشاركته ضد فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتزايد الشكوك حول مشاركة نجم برشلونة الشاب بيدرو فيرنانديز “درو” في مواجهة فالنسيا يوم الأحد المقبل بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بعد غيابه عن تدريبات الرديف والفريق الأول.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن درو لم يحضر مران برشلونة أتلتيك الجمعة، كما غاب عن تدريبات الفريق الأول، بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء بورييريس الأخير، مما يضع مشاركته في لقاء فالنسيا تحت علامة استفهام.

ويغيب درو عن مواجهة رديف برشلونة ضد أندراتكس يوم السبت، ويُتوقع ألا يكون ضمن خيارات المدرب هانز فليك في مواجهة الخفافيش بملعب المستايا، على الرغم من الثقة التي منحها له المدرب بعد إظهار إمكانياته في الفترة التحضيرية، خصوصًا في ظل الغياب المحتمل لفرينكي دي يونج وجافي.

وكان رديف برشلونة قد حافظ على سلسلة انتصاراته في الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية الإسباني بالفوز 2-0، وذلك في المباراة التي شهدت إصابة درو.