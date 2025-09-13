نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانزي فليك يحصل على بشرى قبل مواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أخبارًا سارة قبل مباراة الفريق الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حيث أصبح بإمكانه هو ومساعده ماركوس سورغ الجلوس على مقاعد البدلاء بعد تعليق العقوبة المفروضة عليهما.

وكان فليك وسورغ قد تم إيقافهما عن أول مباراة لبرشلونة في البطولة بسبب الجدل الذي أعقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام إنتر ميلان، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أيد استئناف النادي جزئيًا، مما أدى لتعليق العقوبة.

وسيظل الثنائي تحت المراقبة لمدة عام، وفي حال حدوث أي مخالفة للوائح ستُضاف العقوبة مرة أخرى، مع تحمل برشلونة لتكاليف الإجراءات.

ويعد القرار إيجابيًا لبرشلونة، إذ سيمكن فليك من قيادة الفريق في أول مشاركة له بالموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا.