نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر الجاري، في بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال أوفييدو، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 4.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

أتليتك بيلباو ضد ألافيس، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

أتليتكو مدريد ضد فياريال، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2.