أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق مباريات اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرسنال ضد نوتنجهام فورست، الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

بورنموث ضد برايتون، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

كريستال بالاس ضد سندرلاند، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

إيفرتون ضد أستون فيلا، الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 5.

نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون، الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 7.

وست هام يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

تشيلسي ضد برينتفورد، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.