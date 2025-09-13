نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرسيليا يسحق لوريان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد الجناح الإنجليزي مايسون غرينوود فريقه مرسيليا إلى انتصار كبير على ضيفه لوريان منقوص العدد 4-0 الجمعة، على ملعب فيلودروم، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.

سجّل لمرسيليا غرينوود (13) والوافدين الجدد بنجامان بافار (20) والإنجليزي أنجل غوميز (33) والمغربي نايف أكرد (90+3).

ورفع مرسيليا رصيده إلى ست نقاط محققا فوزه الثاني مقابل خسارتين، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد لوريان عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر من فوز واحد وثلاث خسارات، أكبرها أمام ليل في المرحلة الماضية 1-7.

