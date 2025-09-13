نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل توتنهام هوتسبير ضيفًا ثقيلًا على وست هام يونايتد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26.

ويستقبل ملعب لندن الأولمبي، المواجهة المرتقبة بين وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة البريميرليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإنجليزي الدولي جيراد جيلت، في المواجهة ستقام على ملعب لندن الأولمبي معقل المطارق.

ويحتل السبيرز المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يأتي وست هام في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

موعد مواجهة وست هام ضد توتنهام في البريميرليج

من المقرر، أن تنطلق المواجهة اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة وست هام ضد توتنهام في البريميرلج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.