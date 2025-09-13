نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سؤال وجواب.. كل ما يخص مباراة المصري البورسعيدي أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حين يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره الزمالك.

ويستعرض « دوت الخليج الرياضي » أبرز الأسئلة والاستفسارات التي تدور في ذهن متابعي الدوري المصري ومباراة الليلة، ومن ثم الإجابة عليها.

س: متى تقام المباراة وما هي القنوات الناقلة؟

ج: تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بصوت المعلق الرياضي مؤمن حسن.

س: من هم طاقم تحكيم مباراة الليلة بين المصري البورسعيدي والزمالك؟

ج: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدي أمام الزمالك، والذي جاء على النحو التالي:

حكم ساحة - محمود ناجي

حكم مساعد أول - سامي هلهل

حكم مساعد ثاني - محمد مجدي سليمان

حكما رابعا - أحمد عبد الله

حكم تقنية الفيديو - أحمد الغندور

حكم مساعد تقنية الفيديو - أحمد جمال

س: ما هي غيابات الزمالك عن مباراة الليلة؟

ج: يعاني فريق الزمالك من الغيابات قبل مواجهة الليلة أمام المصري البورسعيدي، لعل أبرزها:

محمود حمدي "الونش"، محمد شحاتة، شيكو بانزا، أحمد ربيع، محمود جهاد، محمد عواد، محمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد، سيف فاروق جعفر.

س: ما هو موقف الفريقين قبل مواجهة الليلة؟

ج: تعتبر مواجهة الليلة هامة بالنسبة للفريقين، وذلك من أجل حسم صراع الصدارة لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولو بصورة مؤقتة.

يحتل المصري البورسعيدي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فريق الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط.

س: ما هي أسلحة المصري البورسعيدي الفنية قبل مواجهة الزمالك الليلة؟

ج: يتسلح فريق المصري البورسعيدي بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي، بأقوى خط هجوم في بطولة الدوري خلال الجولات الخمس الماضية، حيث سجل فريق المصري 13 هدفا في 5 مباريات.

ويعتبر اللاعب عبد الرحيم دغموم هو هداف بطولة الدوري المصري الممتاز خلال النسخة الجارية في الجولات الماضية برصيد 4 أهداف، وصناعة 5 تمريرات حاسمة لزملائه بالفريق.

