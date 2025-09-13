نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد ١٤ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

وعلى تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

