نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال الرسمي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نوتنجهام فورست، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست، ظهر اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، كريستيان موسكيرا، جابرييل ماجاليس، يوريان تيمبير.

خط الوسط: ميرينو، مارتن أوديجارد، مارتن زوبيمندي.

خط الهجوم: إيبيريتشي إيزي، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم بث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 1HD.

