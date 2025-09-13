نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يستبعد يامال من مباراة برشلونة وفالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد هانزي فليك مدرب برشلونة المنتخب الإسباني يوم السبت بعد استبعاد لامين يامال من مباراة فريقه في الدوري الإسباني ضد فالنسيا.

لم يتدرب الجناح البالغ من العمر 18 عامًا مع بطل إسبانيا بسبب إصابة في الفخذ قبل مباراة يوم الأحد، كما أن مشاركته في مباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس غير مؤكدة.

لعب يامال مرتين مع إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 ضد بلغاريا وتركيا الأسبوع الماضي.

وقال فليك في مؤتمر صحفي يوم السبت غاضبا "لن يكون متاحًا، بالنسبة لي هذا أمر مؤسف. ذهب إلى المنتخب وهو يعاني من الألم، ولم يتدرب، وتناول مسكنات للألم من أجل اللعب. في كل مباراة كانوا متقدمين بثلاثة أهداف أو أكثر، لعب 79 و73 دقيقة. بين المباريات لم يتدرب. هذا ليس اهتمامًا باللاعبين. إسبانيا لديها أفضل فريق في العالم وأفضل لاعبين في العالم. في كل مركز هم جيدون بشكل لا يصدق. ربما عندما نريد الاهتمام باللاعبين، اللاعبين الشباب، يكون الأمر كذلك، القيام بهذا... أنا حزين جدًا بشأن هذا".

قال فليك إنه تحدث لفترة وجيزة مع مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي عبر رسالة نصية، لكن التواصل بينهما يمكن تحسينه "ربما الأمر كله يتعلق بأن لغتي الإسبانية ليست جيدة، ولغته الإنجليزية ليست جيدة. التواصل... يمكن أن يكون أفضل، كنت أيضًا في هذا الجانب، مدربًا للمنتخب، وأعرف مدى صعوبة هذه المهمة، لكن التواصل مع الأندية كان دائمًا جيدًا".

أكد فليك أن فرينكي دي يونغ سيغيب أيضًا عن مباراة فالنسيا، لكن لاعب الوسط مارك بيرنال جاهز للعودة إلى الفريق لأول مرة منذ تعرضه لإصابة طويلة في الركبة قبل تسعة أشهر.