نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يكتسح نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي ويتصدر الترتيب مؤقتًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره نوتنجهام فورست، بثلاثية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

وانطلقت أحداث مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست، في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الإمارات.

أحداث مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي كبير من جانب لاعبي أرسنال وسط محاولات لتسجيل هدف مبكر.

ثم سجل مارتن زوبيمندي لاعب فريق أرسنال الهدف الأول في الدقيقة 32 من الشوط الأول، بعد تسديدة قوية.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم أرسنال على نظيره نوتنجهام فورست، بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف فيكتور جيوكيريس نجم فريق أرسنال الهدف الثاني في شباك نوتنجهام فورست، في الدقيقة 48 بأسيست من زميله إيزي.

وسدد كريس وود لاعب فريق أرسنال في الدقيقة 52 كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وارتطمت تسديدة أخرى بالقائم بعد تصويبة من جيوكيريس، في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

ونجح مارتن زوبيمندي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لصالح أرسنال، في الدقيقة 79 بعد تمريرة من تروسارد