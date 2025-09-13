نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال المقبلة عقب الفوز على نوتنجهام والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في مواجهة من العيار الثقيل مع نظيره أتليتك بيلباو، في افتتاح منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد.

ونجح فريق أرسنال في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره نوتنجهام فورست، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال القادمة عقب الفوز على نوتنجهام

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال مع نظيره أتليتك بيلباو الإسباني، يوم 16 سبتمبر الجاري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد أتليتك بيلباو، في تمام الساعة الثامنة الا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال ضد أتليتك بيلباو، في بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

