غزل المحلة يكرّم المشجع الكفيف محمد حموده

أحمد جودة - القاهرة -

في لفتة إنسانية تؤكد على قيمة الانتماء والعطاء، كرّم المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم - المشجع الكفيف محمد حموده، أحد أوفى جماهير زعيم الدلتا، تقديرًا لمساندته المستمرة ودعمه الكبير للفريق في مختلف المواقف.

وأكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، أن حموده خير مثال على أن جماهير غزل المحلة هم السند الحقيقي والداعم الأول لمسيرة الفريق، وأن النادي لن يتوانى عن تكريم مشجعيه المخلصين الذين يمثلون الروح الحقيقية لزعيم الدلتا

هذا وقد قام المهندس تامر خليل – نائب رئيس مجلس الإدارة – بإهداء حموده تيشيرت النادي الرسمي، كما منحه بطاقة حضور لجميع المباريات، تعبيرًا عن اعتزاز النادي بجماهيره المخلصة.

