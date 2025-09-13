نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد القادسية في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق القادسية اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الهلال ضد القادسية
وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والقادسية مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية
تردد قناة ثمانية 1
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.