أحمد جودة - القاهرة - أعلن توتنهام عن تشكيلته لمواجهة وست هام يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وسيخوض توتنهام المباراة والتي ستشهد ندية كبيرة بين الفريقين، حيث يحتل السبيرز المركز الرابع في جدول البريميرليج برصيد 6 نقاط بينما جاء وست هام في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

يمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحديدًا عبر قناة bein sports HD1.

تشكيل توتنهام لمواجهة ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يخوض توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، دي فان، سبنس.

خط الوسط: بيرجفال، بابي ماتار سار، جواو بالينا.

خط الهجوم: ماثيوس تيل، سيمونز، كودوز.

