نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيارة الأولى لمصر.. تعرف على حكم مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم حكام المباراة والذي أسندت قيادته للحكم الأردني أدهم المخدامة.

ويعاون المخدامة مواطنيه محمد الكلاف المساعد الأول، وأحمد الرالي الحكم مساعد ثان، ويتواجد الحكم الرابع عادل النقبي من الجنسية الإماراتية.

‎وتواجد تقنية الفيديو الثنائي محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ومراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

من هو أدهم المخدامة؟

هو حكم أردني الجنسية صاحب 38 عاما، مسيرته التحكيمية بدأت مبكرا وتحديدا عام 2004 ليتميز بشخصية حاسمة وقوية.

تألق الأردني وموهبته باتت لافتة للأنظار ليتحصل على الشارة الدولية عام 2013 ليدير مباريات هامة على الصعيد المحلي والقاري.

تميّزه بشخصية حاسمة وقوية منحته الثقة وظهور جيد في المباريات.

مباراة مثيرة في دوري الأبطال

مسيرة المخدامة كانت مثيرة، لكن من المباريات البارزة كانت مباراة الهلال السعودي أمام العين الإماراتي والتي احتسب فيها الأردني 3 ركلات جزاء.

العين استطاع السيطرة على مجريات المباراة وتفوق على الهلال برباعية مقابل هدفين.

الزيارة الأولى إلى مصر

وتواجد المخدامة للمرة الأولى في مصر من أجل إدارة المباراة الهامة في البطولة لتكون الصافرة العربية محل ترقب في الحدث العالمي.

