نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحه أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد هيئة قناه السويس ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عماد فتحى، عمرو السيسى، أحمد فوزى، سمير فكرى.

خط الهجوم: صامويل امادى، بابى بادجى.

ويتواجد على دكة البدلاء: حسين تيمور، يوسف عفيفى، شريف رضا، الحبيب أحمد حسن، محمد مصطفى ميدو، محمد سعيد مكرونه، محمد كونيه، عبده يحيى، حسام أشرف.