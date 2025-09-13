نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. «السولية» يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة سموحة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، نظيره فريق سموحة، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه في مباراة الليلة أمام سموحة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.



خط الدفاع: أحمد هاني، جاستيس آرثر، رجب نبيل، حسين السيد.



خط الوسط: عمرو السولية، أحمد بلحاج، إبراهيم محمد.



خط الهجوم: إسلام عيسى، فخري لاكاي، صديق ايجولا.



ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 2، بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يقع في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، وبنفس العدد من النقاط يأتي فريق سموحة في المرتبة العاشرة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

