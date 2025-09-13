نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري لمباراة الزمالك بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه في مواجهة نظيره الزمالك بالجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب .

تشكيل المصري لمباراة الزمالك بالدوري

ويخوض الفريق البورسعيدي هذه المباراة بتشكيل مكون من: عصام ثروت لحراسة المرمى كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وتضم قائمة البدلاءفريق النادي المصري كالأتي:

محمود حمدي، أحمد عيد ، أحمد منصور، خالد صبحي، حسن علي، بونور موجيشا، أحمد القرموطي، حسين فيصل، عمر الساعي.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات دوري نايل.

