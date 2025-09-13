نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط التنمية الشبابية والفيوم والواسطى بالجولة الأولى بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت اليوم 4 مباريات بالجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.



وحقق مركز شباب ابشواى فى تحقيق فوز هام بهدف نظيف أمام شقيقه مركز شباب الفيوم، ليرتفع رصيد ابشواى للنقطة الثالثة فيما توقف رصيد مركز شباب الفيوم عند رصيد صفر.

فيما نجح مركز شباب سمسطا فى تحقيق فوز صعب بنتيجة 4/3 أمام ضيفه مركز التنمية الشبابية بمباراة مارثوانية، نجح من خلالها أبناء سمسطا فى اسعاد جماهيره، ليرتفع رصيد سمسطا للنقطة الثالثة فيما توقف رصيد التنمية الشبابية عند رصيد صفر.

وحقق نادى عاملين غارب فوزا صعبا بهدف نظيف أمام ضيفه نادى اهلى الغرق بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى راس غارب بالبحر الأحمر، ليرتفع رصيد أبناء عاملين غارب للنقطة الثالثة فيما توقف رصيد نادى اهلى الغرق عند صفر.



وسقط مركز شباب الواسطى فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه نادى sak، وذلك بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الواسطى، ليتوقف رصيد مركز شباب الواسطى عند صفر فيما ارتفع رصيد نادى sak للنقطة الثالثة.

وتختتم مباريات الجولة الأولى غدا الأحد وذلك بإقامة مباراة وحيدة حيث يستضيف نادى الواسطى نظيره نادى ابو كساة بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب مركز شباب الواسطى بمحافظة بنى سويف.

فيما لن يشارك نادى بنى سويف الرياضى بمباريات تلك الجولة.



جدول ترتيب المجموعة الرابعة:

1 - سمسطا 3 نقاط.

2 - ابشواى 3 نقاط.

3 - sak ثلاث نقاط.

4 - عاملين غارب 3 نقاط.

5 - التنمية الشبابية صفر.

6 - مركز شباب الفيوم صفر.

7 - مركز شباب الواسطى صفر.

8 - اهلى الغرق صفر.

9 - نادى الواسطى صفر.

10 - نادى ابو كساة صفر.

11 - نادى بنى سويف صفر.