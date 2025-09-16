نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية، مباراة اليوم الثلاثاء بين الهلال السعودي ونظيره الدحيل القطري، وذلك في إطار مباريات ذهاب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026.

يأمل المدرب الإيطالي لفريق الهلال سيموني إنزاجي، في تحقيق إنطلاقة قوية ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، يوسف أكتشيتشيك، علي البليهي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: روبين نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم دي أوليفيرا.

خط الهجوم: سالم الدوسري، داروين نونيز، ماركوس ليوناردو.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما ستنقل عبر قناة الكأس القطرية HD 5، وذلك بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.