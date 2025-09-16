نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام وكامافينجا يعودان إلى قائمة ريال مدريد لمواجهة مارسيليا في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أولمبيك مارسيليا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مفاجأتين بارزتين بعودة كل من الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي إدواردو كامافينجا، بعد تعافيهما بشكل أسرع من المتوقع من الإصابات التي تعرضا لها.

وبحسب مصادر من مدينة "فالديبيباس" الرياضية، فإن مشاركة الثنائي ما زالت موضع دراسة دقيقة بين الطاقم الطبي والمدرب تشابي ألونسو، حيث يسعى النادي للحفاظ على سلامتهما ومنحهما الوقت الكافي للاندماج التدريجي في أجواء المباريات.

الخطط المبدئية تشير إلى أن بيلينجهام لن يشارك أمام مارسيليا، لا أساسيًا ولا بديلًا، على الرغم من إدراجه في القائمة، وذلك بهدف مواصلة عملية تأهيله البدني، إذ كان من المتوقع عودته في نهاية سبتمبر. وقد ساعد التزامه الكبير في التدريبات المكثفة التي امتدت حتى 9 ساعات يوميًا على تسريع عودته، لكن مشاركته الرسمية ستؤجل إلى وقت لاحق.

في المقابل، تبدو فرص كامافينغا في الحصول على بعض الدقائق خلال الشوط الثاني أكبر، تبعًا لمجريات اللقاء ونتيجته، مع إصرار الطاقم الفني على توخي الحذر. ولم يشارك لاعب الوسط الفرنسي منذ الموسم الماضي حين كان كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني للفريق.

بيلينجهام يكسر التوقعات

يعدّ بيلينجهام حالة استثنائية داخل الفريق، حيث فاجأ الجميع بسرعة تعافيه والتزامه بالعمل الشاق، ما جعل عودته أقرب من المواعيد المقررة. ومن المنتظر أن يكون أحد أهم الأوراق الرابحة للريال في خط الوسط بمجرد استعادته كامل لياقته.

ألونسو: دوري الأبطال هدف مشروع مع مبابي

من جهة أخرى، تطرق المدرب تشابي ألونسو إلى طموحات فريقه في البطولة الأوروبية، مشيدًا بالمنضم حديثًا كيليان مبابي، قائلًا: "لا أراه متوترًا. نشعر جميعًا أننا في بداية مشروع جديد، وأحد أهداف هذا المشروع هو الفوز بدوري الأبطال. نتمنى أن يتحقق ذلك قريبًا. كليان جزء أساسي من هذا الطريق. تحدثنا اليوم عن قيمة البطولة، لكننا لم نتحدث عن النهائي في مايو، بل عن خطواتنا القريبة القادمة".

