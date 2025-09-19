نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات غدًا الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.