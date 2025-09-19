نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يهزم نابولي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره نابولي بنثائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا

سدد روبن دياز لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 5، تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وتحصل جيوفاني دي لورينزو لاعب نابولي على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

وصوب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 51، تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وتمكن إرلينج هالاند من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 56، بعد تمريرة من فيل فودين إلى هالاند الذي استقبلها برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح جيريمي دوكو في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 65، بعد تمريرة من تيجاني راينديرز إلى دوكو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من مدافع ثم سدد تسديدة أرضية، مرت من بين أقدام الحارس سافيتش وسكنت الشباك.

ترتيب فريقي مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يحتل الفريق الإنجليزي المركز السابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الفريق الإيطالي المركز الثاني والثلاثين، دون نقاط.