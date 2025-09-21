نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المنافسة مشتعلة "الكرة الذهبية 2025..دعم عالمي وأفريقي لمحمد صلاح في سباق البالون دور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم عالمي وأفريقي للنجم المصري محمد صلاح في سباق البالون دور بعد موسم استثنائي مع ليفربول، وأرقام قياسية تضعه في صدارة المرشحين للتتويج.

مع اقتراب الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025، يزداد الجدل حول هوية اللاعب الأحق بالتتويج، وسط دعم كبير من نجوم الكرة العالمية والمؤسسات الرياضية للنجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، الذي يقترب من كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم.

موعد الإعلان عن الفائز

تكشف مجلة فرانس فوتبول مساء غد الإثنين من مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس عن الفائز بالجائزة المرموقة.

وتأتي نسخة هذا العام في غياب البطولات القارية الكبرى، مما يجعل الإنجازات الفردية مع الأندية هي العامل الحاسم في عملية التقييم.

إقرأ المزيد..الكرة الذهبية 2025.. لماذا يُترقّب محمد صلاح ودور ديمبلي؟

موسم استثنائي لمحمد صلاح

حيث قدم محمد صلاح واحدًا من أفضل مواسمه مع ليفربول، حيث قاد "الريدز" للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خمس سنوات من الغياب، مسجلًا 29 هدفًا ليتوج بالحذاء الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه.

كما ساهم بـ18 تمريرة حاسمة، ما منحه لقب أفضل صانع ألعاب في الدوري.

إلى جانب ذلك، اختير صلاح أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين والكتاب الرياضيين، ليعزز حظوظه في التتويج بالجائزة العالمية التي لم يسبق لأي لاعب عربي الفوز بها من قبل، بينما كان جورج وياه الليبيري هو الأفريقي الوحيد الذي حصدها عام 1995.

دعم أفريقي وعالمي

تلقى صلاح دعمًا قويًا من شخصيات رياضية بارزة، أبرزهم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي أكد أن فوز صلاح سيجعل القارة بأكملها فخورة.

كما رشحه نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، والبرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، مؤكدين أن أرقامه وأداؤه يجعلان منه المرشح الأبرز.

بدوره، أعلن الأسطورة البرازيلية كاكا دعمه لصلاح، إلى جانب زميله رافينيا نجم برشلونة، الذي اعتبره من أبرز المنافسين بجانب لامين يامال وكيليان مبابي.

حلم تاريخي للفرعون المصري

يأمل محمد صلاح أن يصبح أول لاعب عربي يتوج بالكرة الذهبية، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية، ويمنح القارة السمراء إنجازًا جديدًا يعكس قيمة لاعبيها في المحافل الدولية.