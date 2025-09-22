نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق جعفر: عبدالله السعيد "خبير الكرة المصرية".. وعدم التفكير في القمة منطقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، أن حديث البلجيكي فيريرا بشأن عدم التفكير في مباراة القمة الأن أمر منطقي بسبب أهمية مباراة الجونة للحصول على الثلاث نقاط.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " الاستحواذ على وسط الملعب مفتاح الانتصارات وهو ما اعتمد عليه فيريرا من خلال الثنائي دونجا وعبدالله السعيد، والزمالك سيواجه تكتلات دفاعية أمام الجونة والحلول الجماعية هى الحل".

وأضاف: "مواجهة الجونة ليست صعبة إذا استخدمنا الذكاء في الملعب بالشكل المطلوب، الزمالك يملك وفرة جيدة في مركز الهجوم وعدي الدباغ أثبت نفسه مع الفريق خلال أخر مباراتين وأحرز هدفين".

وأوضح: " عبدالله السعيد وناصر ماهر مطالبين بالتقدم الهجومي في مباراة الجونة، وأفكار السعيد الفنية تسبق أفكار زملائه في الملعب وأعتبره خبير في الكرة المصرية".