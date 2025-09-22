نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها تواجد «صلاح».. 5 معلومات عن جائزة الكرة الذهبية قبل حفل الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، لجائزة الكرة الذهبية 2025، أو ما يسمى بجائزة «ballon d'or»، والتي ستقام اليوم الإثنين على مسرح «دو شاتليه» بمدينة باريس الفرنسية.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز 5 معلومات عن جائزة الكرة الذهبية قبل حفل الليلة، من خلال السطور التالية.

موعد الحفل والقنوات الناقلة

تنطلق بداية حفل جائزة الكرة الذهبية في النسخة الجارية، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل مراسم الحفل عبر قناة بي إن سبورتس نيوز HD المجانية، وذلك في مصر الوطن العربي.

أبرز الجوائز المقدمة في الحفل

توزع العديد من الجوائز في حفل الكرة الذهبية الليلة، والتي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس، لعل أبرزها:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم عن موسم 2024-2025، جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل حارس مرمى، جائزة أفضل لاعب شاب.

صلاح على رأس القائمة

يأتي اللاعب المصري على رأس قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم «الكرة الذهبية» وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

محمد صلاح، عثمان ديمبيلي، لامين يامال، رافينيا دياز، أشرف حكيمي، كيليان مبابي، فيتينيا، بيدري، جيانلويجي دوناروما.

كما أن هناك قائمة بأفضل حارس مرمى على مستوى العالم في الموسم الماضي، والتي جاءت على النحو التالي:

جيانلويجي دوناروما، تيبو كورتوا، لوكاس تشالفييه، أليسون بيكر، ياسين بونو، يان سومر، إيمليانو مارتينيز، يان أوبلاك، دافيد رايا، ماتس سيلز، يان سومر.

الأندية المرشحة لجائزة الأفضل

هناك 5 أندية حول العالم مرشحة لجائزة أفضل فريق كرة قدم رجال عن الموسم الماضي 2024-2025، والتي جاءت على النحو التالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي

تشيلسي الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي

برشلونة الإسباني

بوتافوجو البرازيلي

أرقام صلاح قبل الجائزة

حصل صلاح على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في النسخة الماضية، كما تصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

تعتبر هذه النسخة هي السادسة التي تشهد وجود اللاعب المصري محمد صلاح في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، وكان المركز الأفضل الذي حصل عليه هو الخامس.