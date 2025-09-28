نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسين منصور يحسم أمره من انتخابات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن رجل الأعمال ياسين منصور يحسم موقفه النهائي من انتخابات الأهلي خلال ال٤٨ ساعة القادمين.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور":"ياسين منصور تأكد من استعداد الكابتن محمود الخطيب لدخول الانتخابات المقبلة".

وتابع:"رجل الأعمال الأهلاوي معروض عليه الآن الدخول في قائمة الكابتن محمود الخطيب على منصب النائب".

وأضاف:"ياسين منصور أكد للمقربين منه إنه لن يخوض الانتخابات على منصب الرئيس في وجود الكابتن الخطيب".

واختتم:"ينتظر الكابتن محمود الخطيب القرار النهائي لياسين منصور من أجل إتمام قائمته، وفي حال عدم رغبة ياسين منصور في دخول قائمة الخطيب سيكون خالد مرتجي نائبا في القائمة".